Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики рассказали, какой погоды ждать в конце сентября.

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Дожди, грозы и похолодание

В конце недели в части Украины будет идти дождь. Так, 27 – 29 сентября в большинстве западных областей кратковременные осадки, отдельные грозы. В субботу в Карпатах местами значительные дожди.

Ночью +12 – +19, однако, 27 сентября в восточных областях +9 – +14. Днем в Украине +22 – +28 градусов.

В воскресенье в западных и Житомирской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди, ожидается ощутимое снижение температуры ночью и днем до +9 – +16 градусов,

– предупредили синоптики.

Также добавили, что на остальной территории Украины еще сохранится теплая погода, преимущественно без осадков погода. Ночью +11 – +16 градусов, днем +24 – +29 градусов. В Киевской, Черниговской и Винницкой областях +18 – +23 градуса.

Прогноз погоды на 27 – 29 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Ветер будет южный с переходом в западных областях на северный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, 27 и 29 сентября на Западе местами порывы 15 – 20 метров в секунду.