Так, впоследствии в Украине снова похолодает. Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, когда именно снизится температура.

Кстати Возможны ли в июле заморозки, где будет жарче всего, а где – будет лить больше всего: погода на месяц

Когда будет похолодание

Эксперт рассказывал, что в начале месяца аномальная жара охватит большую часть нашего государства. Днем температурные максимумы могут достичь до +39 градусов.

"Если в западных и северных регионах жаркая погода не задержится надолго, то вот центральные, южные и восточные области будут находиться под палящим солнцем и при отсутствии дождей в течение ближайшей недели, а то и даже дольше", – отметил синоптик.

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На карте представлены ожидаемые аномалии температуры воздуха в Европе на июль 2024 года от ведущих прогностических центров мира / Скриншот Кибальчича

Кибальчич писал, что благодаря более динамичным процессам в атмосфере и преобладанию циклонической деятельности западные области будут находиться в более комфортной и менее жаркой воздушной массе с большим количеством дождей.

В течение второй и третьей декады июля температурный фон немного снизится, благодаря ослаблению блокирующего антициклона и некоторой активизации синоптических процессов с запада. Однако все еще среднесуточные показатели температуры будут превышать климатическую норму,

– отметил синоптик.

Кстати, осадки во второй и третьей декаде месяца распределятся пятнисто и неравномерно. Впрочем, суммарное количество за месяц окажется выше нормы в западных регионах.

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Между тем в северных – около нормы, в южных и восточных областях ориентировочно 50 – 70% от месячной нормы. Кстати, в связи с ожидаемым дефицитом дождей, на большей части Левобережья в течение месяца ожидаются благоприятные условия для почвенной засухи и высокий уровень пожарной опасности в лесных районах.