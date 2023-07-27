Почти во всех уголках Украины будет лить 27 июля. Вероятно, без дождя пройдет только на Донетчине и Луганщине, пишет 24 Канал.

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В каких областях ухудшится погода

В Укргидрометцентре отметили, что в четверг на территории Украины, кроме Юго-Востока, будут дожди, грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей значительные дожди. Температура в западных областях ночью 10 – 15 градусов тепла, днем 14 – 19,

– спрогнозировали синоптики.

Добавили, что в восточных и юго-восточных областях ночью +20...+25, днем +31...+36. На остальной территории +15...+20 и +21...+26 соответственно.

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Прогноз погоды на 27 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Грозовые дожди в большинстве областей, кроме Запада, пройдут и ночью28 июля. Также днем на Левобережье.

Впрочем, вероятно, уже в субботу непогода стихнет. Так, 29 июля без осадков. Лишь в восточной части возможны еще грозовые дожди.

Ночью столбики термометров будут достигать +11...+19 градусов, днем +20...+26. Немного теплее на Юге и Юго-Западе. Там пригреет до +25…+30 градусов.

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Ориентировочный прогноз на 29 июля / Скриншот из Укргидрометцентра