Майже у всіх куточках України литиме 27 липня. Ймовірно, без дощу мине лише на Донеччині та Луганщині, пише 24 Канал.

До теми Напередодні серпня Україну накриють сильні зливи, грози, шквали та град

У яких областях погіршиться погода

В Укргідрометцентрі зазначили, що у четвер на території України, окрім Південного Сходу, будуть дощі, грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощі. Температура в західних областях вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень 14 – 19,

– спрогнозували синоптики.

Додали, що у східних та південно-східних областях вночі +20...+25, вдень +31...+36. На решті території +15...+20 та +21...+26 відповідно.

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Прогноз погоди на 27 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Значні грозові дощі у більшості областей, крім Заходу, пройдуть і вночі 28 липня. Також вдень на Лівобережжі.

Втім, ймовірно, вже в суботу негода стихне. Так, 29 липня без опадів. Лише у східній частині ще можливі грозові дощі.

Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +11...+19 градусів, вдень +20...+26. Дещо тепліше буде на Півдні та Південному Заході. Там пригріє до +25...+30 градусів.

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Орієнтовний прогноз на 29 липня / Скриншот з Укргідрометцентру