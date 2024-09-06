И возможен ли в сентябре первый снег, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Узнайте больше Погода на месяц: будут ли в сентябре жара и затяжные ливни, и возможны ли заморозки и снег

Снег в сентябре

Синоптик отметила, что согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – даже в первой декаде сентября.

Снег фиксировали только на высокогорье Карпат. Пока что не ожидаем. В первой декаде сентября заморозков 100% не будет,

– подчеркнула Диана Кривобок.

Эксперт добавила, что начало сентября у нас будет очень теплый. Предварительно, где-то примерно с середины месяца может быть определенное снижение температуры.

Кстати, таких затяжных волн тепла, как в июле, уже не будет.