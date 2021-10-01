Погода 2 октября
В субботу, 2 октября, в Украине не прогнозируют осадков. Теплее всего будет на Западе. Температура воздуха там прогреется до +17 градусов.
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В центральных и восточных областях будет немного прохладнее. Средняя дневная температура там составит +14...+16 градусов.
Холоднее всего будет на Востоке и в Крыму. Там обещают +13...+15 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Карта Укргидрометцентра
Погода 3 октября
В воскресенье, 3 октября, воздух в Украине прогреется еще больше. В частности, на Западе обещают до +19 градусов. В центральных, восточных и западных областях будет немного прохладнее. Там обещают + 13...+16 градусов.
Осадков в этот день не прогнозируют ни в одном из регионов.
Прогноз погоды в Украине на 3 октября / Карта Укргидрометцентра
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что на большинстве территорий Украины будет ясно.
Смотря вот сейчас из космоса на Украину, видно, что облачность – только вдоль западной нашей границы прикроет нас от холодины со знаком "минус"
На прощание синоптик пожелала украинцам теплых, уже октябрьских, снов. Кроме того, она заметила, что пришло время пуховых одеял и пушистых кошек.