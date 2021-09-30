Согласно очередности появления в сезоне штормов 2021 года, этому циклону присвоили имя Виктор.
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В Атлантике сформировался тропический шторм
Стойкая скорость ветров внутри циклона не превышает 63 километров в час, что соответствует мощности шторма.
Сейчас стихия движется на северо-запад – в сторону США, со скоростью до 21 километра в час. Однако синоптики прогнозируют, что шторм может увеличить свою мощность до урагана в течение 1 – 2 октября.
Напомним, на днях в Атлантическом океане сформировался тропический циклон Сэм. Пока что он сохраняет мощность урагана четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Стихия движется вдоль восточного побережья США.
В Атлантическом океане сформировался шторм Виктор / Карта Центр наблюдения за ураганами
Ураган Ида в США: что известно
- В конце лета 2021 года Соединенные Штаты накрыл ураган Ида. Его жертвами стали более 70 человек.
- Осенью Байден посетил места разрушений и подчеркнул, что необходимо как можно быстрее бороться с изменениями климата. Ведь стихийные бедствия уже нанесли значительный ущерб экономике страны.
- Не успели американцы прийти в себя от одного стихийного бедствия, когда в сентябре часть США оказалась в плену урагана Николас.