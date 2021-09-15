В то же время Николас ослаб до тропического шторма. Скорость ветра снизилась до 56 километров в час.

К теме Николас свирепствует: Байден объявил о чрезвычайном положении в Луизиане из-за урагана

Затоплены улицы

Непогода затопила улицы и повалила деревья. В Луизиане объявлено чрезвычайное положение. Штат еще не оправился от последствий урагана Ида. Ожидается, что шторм также накроет южные районы Миссисипи и южные районы Алабамы.

Шторм Николас в США, смотрите видео:

Что известно об урагане Николас

Тропический шторм достиг побережья США 13 сентября. Он двигался со стороны Мексиканского залива.

Впоследствии Николас превратился в ураган 1 категории.

В Хьюстоне даже временно закрыли школы и центры вакцинации.

Профильный департамент заявил о готовности при необходимости эвакуировать людей.

Ураган Ида в США

США еще не оправились от урагана Ида. Он накрыл побережье Мексиканского залива 29 августа. Река Миссисипи изменила направление течения.

Сначала урагану даже присвоили 4 категорию из 5 возможных. Однако впоследствии – ослабили до 3. Стихийное бедствие добралось до Нью-Йорка. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сначала сообщили о более 10 погибших, однако впоследствии число жертв начало резко расти.