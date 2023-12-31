Поэтому украинцам следует не забыть взять с собой зонтик или дождевики. В то же время, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

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Какая будет погода в Украине 1 января

Погода в Украине 1 января будет отличаться в зависимости от региона. Так, половину страны покроют осадки в виде дождя или мокрого снега. В то же время в другой половине ожидается сухая облачная погода с прояснениями. В этот день по всей стране не будет значительных порывов ветра, а его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

На Западе Украины синоптики прогнозируют дожди, хотя в течение дня там все же могут выглядывать лучи ласкового солнышка. Лишь в Закарпатье 1 января целый день будет облачно и идти дожди, а теплее всего будет во Львовской области, где температура может подняться до +8 градусов.

На Севере страны также ожидается осадки в виде дождя, в некоторых областях возможен мокрый снег. Холоднее всего на этот раз будет в Сумской и Черниговской областях, где столбик термометра может опуститься до +2 градусов.

В центральных и восточных областях прогнозируют сухую и теплую погоду. Там ожидается переменная облачность с прояснениями, а небольшие осадки могут выпасть в Харьковской области. Температура будет колебаться от +2 до +9 градусов в зависимости от региона.

Теплее всего в этот день будет на Юге Украины. Там будет сухая погода, а температура может подняться до комфортных +11 градусов. Потому этот день можно посвятить прогулкам на свежем воздухе со своими близкими и друзьями.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +4...+6

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5..+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +9...11

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4



Прогноз погоды в Украине 1 января / Карта Укргидрометцентра.