Поэтому украинцам следует не забыть взять с собой зонтик или дождевики. В то же время, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.
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Какая будет погода в Украине 1 января
Погода в Украине 1 января будет отличаться в зависимости от региона. Так, половину страны покроют осадки в виде дождя или мокрого снега. В то же время в другой половине ожидается сухая облачная погода с прояснениями. В этот день по всей стране не будет значительных порывов ветра, а его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
На Западе Украины синоптики прогнозируют дожди, хотя в течение дня там все же могут выглядывать лучи ласкового солнышка. Лишь в Закарпатье 1 января целый день будет облачно и идти дожди, а теплее всего будет во Львовской области, где температура может подняться до +8 градусов.
На Севере страны также ожидается осадки в виде дождя, в некоторых областях возможен мокрый снег. Холоднее всего на этот раз будет в Сумской и Черниговской областях, где столбик термометра может опуститься до +2 градусов.
В центральных и восточных областях прогнозируют сухую и теплую погоду. Там ожидается переменная облачность с прояснениями, а небольшие осадки могут выпасть в Харьковской области. Температура будет колебаться от +2 до +9 градусов в зависимости от региона.
Теплее всего в этот день будет на Юге Украины. Там будет сухая погода, а температура может подняться до комфортных +11 градусов. Потому этот день можно посвятить прогулкам на свежем воздухе со своими близкими и друзьями.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +4...+6
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5..+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +9...11
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Прогноз погоды в Украине 1 января / Карта Укргидрометцентра.