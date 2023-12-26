Вместе с тем погода будет сухой, ведь синоптики не прогнозируют осадков. Также температура будет относительно теплой – от +5 до +12 градусов.
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Штормовое предупреждение в Украине объявили из-за шквального ветра. Как сообщили синоптики, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, что соответствует І уровню опасности – желтому.
В Украине объявили штормовое предупреждение 26 декабря / Карта Укргидрометцентра
Какая будет погода до конца декабря
Синоптики прогнозируют, что до конца декабря не будет значительного похолодания. В частности, 26 – 27 декабря температура воздуха может подняться до +14 градусов.
Кроме того, не ожидается и значительных осадков. По прогнозу синоптиков, будут небольшие дожди, впрочем, снега ожидать не стоит.
Столбики термометров начнут опускаться после 28 декабря. Ночью будут небольшие морозы – до -2 градусов, однако днем будет теплее и столбики термометров будут достигать +7 градусов.