Какая будет погода в последние дни декабря, ждать ли усиления морозов, будут ли сильные снегопады, со ссылкой на синоптиков, рассказывает 24 Канал.

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Ударят ли сильные морозы в декабре

В Укргидрометцентре отметили, что во вторник, 26 декабря, на Востоке и большинстве центральных областей пройдет небольшой, днем в северной и северо-восточной частях умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Добавили, что 27 декабря в северной и северо-восточной части ожидается небольшой дождь, на остальной территории, 28 декабря в Украине без осадков.

Ветер будет западным, юго-западным. Порывы 7 – 12 метров в секунду, иногда 15 – 20.

Температура 26 – 27 декабря ночью 1 – 6 тепла, днем 5 – 11. На Юге и Прикарпатье до +14 градусов,

– спрогнозировали синоптики.

Уже с четверга в Украине похолодает. Впрочем, ночью от 2 тепла до 3 мороза, а днем 0 – 7 тепла.

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Ориентировочный прогноз погоды на 28 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что снова будут наблюдаться колебания температуры. Да, ночью пятницы почти всюду выше нуля. Во многих областях до 3 – 4 градусов тепла. Днем преимущественно до +8. Однако на Юге традиционно теплее. В частности, до +12 градусов.

Согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, резкого похолодания не будет и в предпоследний день года. Так, ночью 30 декабря прохладнее всего на Западе – от 1 тепла до 1 мороза. Днем в Украине снова до +10.

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Ориентировочный прогноз погоды на 30 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Синоптики уже сделали прогноз на первый месяц 2024 года. Какая будет погода в январе, уже утром 26 декабря читайте на сайте 24 Канала.