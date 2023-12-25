Когда в Украине снова потеплеет, рассказали в Укргидрометцентре. Синоптики также спрогнозировали, какая будет погода в ближайшие трое суток, передает 24 Канал.
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Когда ждать потепления
Днем Рождества в Украине ожидается умеренный мокрый снег с переходом в дождь. Во вторник, 26 декабря, на Востоке, ночью и на Западе, днем в северной части небольшой дождь. На остальной территории, а 27 декабря уже в большинстве областей без существенных осадков.
На дорогах Украины местами гололедица. Порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – 25 – 30.
Потепление ожидается уже во вторник. Так, может пригреть даже до +14.
Температура 25 декабря ночью 0 – 5 мороза, на Западе страны, 26 – 27 декабря в большинстве областей 0 – 6 тепла. Днем 1 – 9 тепла, в западной части, 26 декабря в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, 6 – 14 градусов тепла,
– спрогнозировали синоптики.
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Ориентировочный прогноз погоды на 26 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра
Столицу засыпало снегом: работает техника
- В КГГА сообщили, что к уборке снега и противогололедной обработке в Киеве привлекли 294 единицы техники "Киевавтодора".
- Также 315 работников в составе 45 бригад по ручной уборке очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
- Дороги, мосты, спуски и подъемы обрабатывают противогололедными средствами. Кстати, в сутки уже использовали более 397 тонн соли и 3 тонны песка.
- Зеленые зоны убирают 636 работников и 59 единиц техники "зеленстроев".
- В КГГА отметили, что по прогнозу синоптиков, 25 декабря ожидается мокрый снег с переходом в дождь, на дорогах местами гололедица, порывы ветра 17 – 22 метра в секунду.
- "Призываем водителей быть осмотрительными на дороге, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков", – подчеркнули в КГГА.