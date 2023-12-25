Коли в Україні знову потепліє, розповіли в Укргідрометцентрі. Синоптики також спрогнозували, яка буде погода в найближчі три доби, передає 24 Канал.

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Коли чекати потепління

Вдень Різдва в Україні очікується помірний мокрий сніг з переходом в дощ. У вівторок, 26 грудня, на Сході, вночі й на Заході, вдень у північній частині – невеликий дощ. На решті території, а 27 грудня вже у більшості областей без істотних опадів.

На дорогах України подекуди ожеледиця. Пориви західного вітру 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат – 25 – 30.

Потепління очікується вже у вівторок. Так, може пригріти навіть до +14.

Температура 25 грудня вночі 0 – 5 морозу, на Заході країни, 26 – 27 грудня в більшості областей 0 – 6 тепла. Вдень 1 – 9 тепла, у західній частині, 26 грудня в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, 6 – 14 градусів тепла,

– спрогнозували синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 26 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

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