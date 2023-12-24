У понеділок вітер матиме південно-західний напрямок з переходом на західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. На Заході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду.

Читайте також В Україні буде потепління: синоптики розповіли, коли цього можна очікувати

Якою буде погода 25 грудня

Вночі на Заході та Півночі й місцями у Центрі очікується мокрий сніг та дощі. Вдень по всій Україні може йти мокрий сніг з переходом у дощ.

Нічна температура на Заході становитиме +3…+1, а вдень у західних областях потеплішає до +10…+12. На Півночі вночі похолодає до -2…-4. Денна температура там становитиме +4…+6. На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть -2…-4, а вдень температура підніметься до +1…+3. У Центрі вночі буде -2…-4, вдень повітря прогріється до +6…+8. На Півдні нічна температура становитиме -1…+1, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+10.

Яка погода очікується на Київщині

На Київщині буде мокрий сніг з переходом у дощі та місцями ожеледиця на дорогах. У Київській області вночі похолодає до 0…-5. Вдень очікується +4…+9.

У Києві нічна температура становитиме -1…-3. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +6…+8.

Попередження від синоптиків

Синоптики оголосили на 25 грудня 1-й рівень небезпеки (жовтий) по всій Україні через можливі сильні пориви вітру.



Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Карта Укргідрометцентру

Також синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,

– мовиться у повідомленні.

Через це синоптики оголосили 3 рівень небезпеки в цих регіонах та закликали жителів утриматися від походів на високогір'я 25 грудня.



Синоптики попередили про ризик сходження лавин / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +10...+12

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +10...+12

Тернопіль +9...+11

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +9...+11

Рівне +9...+11

Житомир +7...+9

Вінниця +7...+9

Одеса +10...+12

Миколаїв +8...+10

Херсон +7...+9

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +7...+9

Черкаси +5...+7

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +4...+6

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +2...+4

Луганськ +1...+3

Харків +1...+3



Прогноз погоди на 25 грудня / Карта Укргідрометцентру