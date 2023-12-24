У понеділок вітер матиме південно-західний напрямок з переходом на західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. На Заході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду.
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Якою буде погода 25 грудня
Вночі на Заході та Півночі й місцями у Центрі очікується мокрий сніг та дощі. Вдень по всій Україні може йти мокрий сніг з переходом у дощ.
Нічна температура на Заході становитиме +3…+1, а вдень у західних областях потеплішає до +10…+12. На Півночі вночі похолодає до -2…-4. Денна температура там становитиме +4…+6. На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть -2…-4, а вдень температура підніметься до +1…+3. У Центрі вночі буде -2…-4, вдень повітря прогріється до +6…+8. На Півдні нічна температура становитиме -1…+1, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+10.
Яка погода очікується на Київщині
На Київщині буде мокрий сніг з переходом у дощі та місцями ожеледиця на дорогах. У Київській області вночі похолодає до 0…-5. Вдень очікується +4…+9.
У Києві нічна температура становитиме -1…-3. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +6…+8.
Попередження від синоптиків
Синоптики оголосили на 25 грудня 1-й рівень небезпеки (жовтий) по всій Україні через можливі сильні пориви вітру.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Карта Укргідрометцентру
Також синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,
– мовиться у повідомленні.
Через це синоптики оголосили 3 рівень небезпеки в цих регіонах та закликали жителів утриматися від походів на високогір'я 25 грудня.
Синоптики попередили про ризик сходження лавин / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +10...+12
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +10...+12
- Тернопіль +9...+11
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +9...+11
- Рівне +9...+11
- Житомир +7...+9
- Вінниця +7...+9
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +5...+7
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +2...+4
- Луганськ +1...+3
- Харків +1...+3
Прогноз погоди на 25 грудня / Карта Укргідрометцентру