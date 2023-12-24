В понедельник ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на западное. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. На Западе возможны порывы до 17 – 22 метров в секунду, а на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду.

Читайте также В Украине будет потепление: синоптики рассказали, когда этого можно ожидать

Какая будет погода 25 декабря

Ночью на Западе и Севере и местами в Центре ожидается мокрый снег и дождь. Днем по всей Украине может идти мокрый снег, переходящий в дождь.

Ночная температура на Западе составит +3…+1, а днем в западных областях потеплеет до +10…+12. На Севере ночью похолодает до -2…-4. Дневная температура там будет +4…+6. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать -2…-4, а днем температура поднимется до +1…+3. В Центре ночью будет -2…-4, днем воздух прогреется до +6…+8. На Юге ночная температура будет составлять -1…+1, а днем столбики термометров покажут +8…+10.

Какая погода ожидается на Киевщине

На Киевщине будет мокрый снег с переходом в дожди и местами гололедица на дорогах. В Киевской области ночью похолодает до 0…-5. Днем ожидается +4…+9.

В Киеве ночная температура составит -1…-3. Днем в столице столбики термометров будут показывать +6…+8.

Предупреждение от синоптиков

Синоптики объявили на 25 декабря 1-й уровень опасности (желтый) по всей Украине из-за возможных сильных порывов ветра.



Синоптики объявили желтый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

Также синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин,

– говорится в сообщении.

Поэтому синоптики объявили 3 уровень опасности в этих регионах и призвали жителей воздержаться от походов на высокогорье 25 декабря.



Синоптики предупредили о риске схода лавин / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +10...+12

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +9...+11

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +9...+11

Ровно +9...+11

Житомир +7...+9

Винница +7...+9

Одесса +10...+12

Николаев +8...+10

Херсон +7...+9

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +5...+7

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +4...+6

Запорожье +5...+7

Донецк +2...+4

Луганск +1...+3

Харьков +1...+3



Прогноз погоды на 25 декабря / Карта Укргидрометцентра