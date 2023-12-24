Погода в нашій країні стала по-справжньому зимовою. Водночас одразу після Різдва вона зміниться.
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Буде потепління
Синоптики прогнозують, що з 26 грудня у більшості областей припиняться опади. Крім цього, очікується підвищення температури на 4 – 6 градусів.
Водночас В Україні місцями будуть пориви вітру 15 – 22 метра за секунду. Крім цього, можлива ожеледиця, тож потрібно бути обережними на дорогах, адже не потрібно наражати себе на небезпеку на зимовій дорозі.
Якою буде погода в Україні на Різдво
- Уже незабаром, 25 грудня, українці відзначатимуть Різдво. А поки тривають приготування до цього великого свята, синоптики вже спрогнозували, якою буде погода. Так, в Укргідрометцентрі розповіли, чи йтиме сніг на Святвечір і Різдво, чи чекати українцям значних морозів, або ж навпаки буде тепло, передає 24 Канал.
- У суботу на Сході та Південному Сході пройдуть помірний дощ і мокрий сніг. Вночі та вдень 1 – 6. Тим часом на решті території подекуди мокрий сніг. Вночі в Карпатах – помірний. Упродовж доби від 3 морозу до 2 тепла. Як на Святвечір, так і на Різдво синоптики прогнозують опади. Втім, сталого снігового покриву, ймовірно, не буде.
- На дорогах країни подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно західний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вночі 24 грудня на Півдні місцями 15 – 20.