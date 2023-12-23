Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак синоптики прогнозують також прояснення. Крім цього, можливі пориви вітру.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг. На Півдні він буде із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця, тож важливо зберігати обережність.

Також очікується західний або північно – західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях вночі, а в інших регіонах вдень можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до -1...-6 градусів морозу. Вдень вона буде коливатися від -2 до +3 градусів тепла, у південній частині очікується 0...+5 тепла. В Карпатах сніжитиме, а температура вночі опуститься до -6….-11 градусів, а вдень -1...-6 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. Вітер західний, північно – західний 7 – 12 метрів за секунду, поривчастий.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме -1...-6 градусів морозу, вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. У Києві вночі температура буде -2...-4 градуси, вдень близько 0.

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород 0...+2

Львів 0...+2

Івано-Франківськ 0...+2

Тернопіль 0...+2

Чернівці 0...+2

Хмельницький 0...+2

Луцьк 0...+2

Рівне 0...+2

Житомир -1...+1

Вінниця +1...+3

Одеса +3...+5

Миколаїв +1...+3

Херсон 0...+2

Сімферополь +2...+4

Кропивницький +1...+3

Черкаси -1...+1

Чернігів 0...+2

Суми -1...+1

Полтава 0...+2

Дніпро -1...+1

Запоріжжя 0...+2

Донецьк -1...+1

Луганськ +1...+1

Харків -1...+1



Прогноз погоди на 24 грудня / Укргідрометцентр