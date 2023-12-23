Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак синоптики прогнозують також прояснення. Крім цього, можливі пориви вітру.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг. На Півдні він буде із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця, тож важливо зберігати обережність.

Також очікується західний або північно – західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях вночі, а в інших регіонах вдень можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до -1...-6 градусів морозу. Вдень вона буде коливатися від -2 до +3 градусів тепла, у південній частині очікується 0...+5 тепла. В Карпатах сніжитиме, а температура вночі опуститься до -6….-11 градусів, а вдень -1...-6 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. Вітер західний, північно – західний 7 – 12 метрів за секунду, поривчастий.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме -1...-6 градусів морозу, вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. У Києві вночі температура буде -2...-4 градуси, вдень близько 0.

Погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород 0...+2
  • Львів 0...+2
  • Івано-Франківськ 0...+2
  • Тернопіль 0...+2
  • Чернівці 0...+2
  • Хмельницький 0...+2
  • Луцьк 0...+2
  • Рівне 0...+2
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця +1...+3
  • Одеса +3...+5
  • Миколаїв +1...+3
  • Херсон 0...+2
  • Сімферополь +2...+4
  • Кропивницький +1...+3
  • Черкаси -1...+1
  • Чернігів 0...+2
  • Суми -1...+1
  • Полтава 0...+2
  • Дніпро -1...+1
  • Запоріжжя 0...+2
  • Донецьк -1...+1
  • Луганськ +1...+1
  • Харків -1...+1

Прогноз погодм
Прогноз погоди на 24 грудня / Укргідрометцентр