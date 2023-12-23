Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак синоптики прогнозують також прояснення. Крім цього, можливі пориви вітру.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг. На Півдні він буде із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця, тож важливо зберігати обережність.
Також очікується західний або північно – західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях вночі, а в інших регіонах вдень можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до -1...-6 градусів морозу. Вдень вона буде коливатися від -2 до +3 градусів тепла, у південній частині очікується 0...+5 тепла. В Карпатах сніжитиме, а температура вночі опуститься до -6….-11 градусів, а вдень -1...-6 градусів морозу.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. Вітер західний, північно – західний 7 – 12 метрів за секунду, поривчастий.
Температура повітря на Київщині вночі становитиме -1...-6 градусів морозу, вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. У Києві вночі температура буде -2...-4 градуси, вдень близько 0.
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ 0...+2
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький 0...+2
- Луцьк 0...+2
- Рівне 0...+2
- Житомир -1...+1
- Вінниця +1...+3
- Одеса +3...+5
- Миколаїв +1...+3
- Херсон 0...+2
- Сімферополь +2...+4
- Кропивницький +1...+3
- Черкаси -1...+1
- Чернігів 0...+2
- Суми -1...+1
- Полтава 0...+2
- Дніпро -1...+1
- Запоріжжя 0...+2
- Донецьк -1...+1
- Луганськ +1...+1
- Харків -1...+1
Прогноз погоди на 24 грудня / Укргідрометцентр