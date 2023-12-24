Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако синоптики прогнозируют также прояснение. Кроме того, возможны порывы ветра.
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Какая будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют в Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег. На юге он будет с дождем. На дорогах иногда гололедица, поэтому важно соблюдать осторожность.
Также ожидается западный или северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В западных областях ночью, а в других регионах днем возможны порывы 15-20 метров в секунду.
Температура ночью опустится до -1...-6 градусов мороза. Днем оно будет колебаться от -2 до +3 градусов тепла, в южной части ожидается 0...+5 тепла. В Карпатах будет снижаться, а температура ночью опустится до -6...-11 градусов, а днем -1...-6 градусов мороза.
Какая будет погода на Киевщине
В столице и области облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый.
Температура воздуха в Киевской области ночью составит -1...-6 градусов мороза, днем будет колебаться от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью температура будет -2...-4 градуса, днем около 0.
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск 0...+2
- Тернополь 0...+2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий 0...+2
- Луцк 0...+2
- Ровно 0...+2
- Житомир -1...+1
- Винница +1...+3
- Одесса +3...+5
- Николаев +1...+3
- Херсон 0...+2
- Симферополь +2...+4
- Кропивницкий +1...+3
- Черкассы -1...+1
- Чернигов 0...+2
- Суммы -1...+1
- Полтава 0...+2
- Днепр -1...+1
- Запорожье 0...+2
- Донецк -1...+1
- Луганск +1...+1
- Харьков -1...+1
Прогноз погоды на 24 декабря / Укргидрометцентр.