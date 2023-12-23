Так, в Укргидрометцентре рассказали, будет ли снег на Святвечер и Рождество, ждать ли украинцам значительных морозов, или же наоборот будет тепло, передает 24 Канал.

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Какая будет погода 24 – 25 декабря

В субботу на Востоке и Юго-Востоке пройдут умеренный дождь и мокрый снег. Ночью и днем 1 – 6. Тем временем на остальной территории местами мокрый снег. Ночью в Карпатах – умеренный. В течение суток от 3 мороза до 2 тепла.

Как на Сочельник, так и на Рождество синоптики прогнозируют осадки. Впрочем, устойчивого снежного покрова, вероятно, не будет.

24 – 25 декабря в большинстве областей снег с переходом в дождь,

– отметили синоптики.

Добавили, что ночью от 1 тепла до 5 мороза. Днем 24 декабря около 0 градусов, а к Рождеству еще пригреет.

"25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, 4 – 10 градусов тепла", – спрогнозировали в Укргидрометцентре.

На дорогах страны иногда возможна гололедица. Ветер преимущественно западный. Порывы 7 – 12 метров в секунду. Ночью 24 декабря на Юге местами 15 – 20.

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Прогноз погоды на Рождество / Скриншот из Укргидрометцентра

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