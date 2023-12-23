Так, в Укргідрометцентрі розповіли, чи йтиме сніг на Святвечір і Різдво, чи чекати українцям значних морозів, або ж навпаки буде тепло, передає 24 Канал.

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Яка буде погода 24 – 25 грудня

У суботу на Сході та Південному Сході пройдуть помірний дощ і мокрий сніг. Вночі та вдень 1 – 6. Тим часом на решті території подекуди мокрий сніг. Вночі в Карпатах – помірний. Упродовж доби від 3 морозу до 2 тепла.

Як на Святвечір, так і на Різдво синоптики прогнозують опади. Втім, сталого снігового покриву, ймовірно, не буде.

24 – 25 грудня в більшості областей сніг з переходом в дощ,

– зазначили синоптики.

Додали, що вночі від 1 тепла до 5 морозу. Вдень 24 грудня близько 0 градусів, а на Різдво ще пригріє.

"25 грудня в Україні, крім сходу та північного сходу, 4 – 10 градусів тепла", – спрогнозували в Укргідрометцентрі.

На дорогах країни подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно західний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вночі 24 грудня на Півдні місцями 15 – 20.

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Прогноз погоди на Різдво / Скриншот з Укргідрометцентру

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