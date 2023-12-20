Та чи буде різке похолодання, сильний мороз, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зазначила, що зниження температури очікується вже з п'ятниці.

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Різке похолодання буде, чи ні

З 23 грудня в Україні похолодає. Втім, сильного зниження температури ще не буде. Приблизно в цих межах буде залишатися в наступні кілька днів.

Синоптикиня зазначила, що в нічні години вже від 4 тепла до 2 морозу. А вдень 0 – 6 тепла. Однак, очікуються більш північні процеси. Тим часом на Півдні залишається 4 – 10 градусів тепла.

Наталія Птуха також відповіла, що навіть -10 градусів в Україні поки не прогнозують.

Ні, таких температур ми не очікуємо. Після 23 числа, офіційних розрахунків ще немає, але за попередніми, в нічні години по території України від 3 морозу до 3 тепла, а вдень 0 – 7 тепла, тобто все одно залишається переважно плюсова температура,

– підкреслила синоптикиня.