Однак цей прогноз погоди на свята є лише приблизним – все може змінитися. Найбільш точні прогнози публікують за 3 – 5 днів до відповідної дати.

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Прогноз на Новий рік і Різдво

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що до кінця грудня погода навряд здивує сильними змінами. По всій території України позначка термометра триматиметься на "плюсових" значеннях.

За сьогоднішніми розрахунками, буде тепло, як для цієї пори року: додатні значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень. На півдні може бути 10 градусів тепла,

– зазначила метеорологиня.

При цьому вночі температура може опускатися нижче нуля, однак до кінця місяця зберігатиметься така ж температурний фон буде без змін. Варто зазначити, що на Різдво синоптикиня очікує опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Опади на Різдво в Україні

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха очікує, що 25 грудня з північного заходу може надходити стрімкий атмосферний фронт. Він не принесе багато опадів, однак буде доволі вітряно. Опади, якщо все ж таки будуть, то лише змішаної фази – переважно дощ, інколи з мокрим снігом.

На Різдво сніговий покрив часткового зберігатиметься на Півночі, можливо у Сумській та Харківській областях – але не дуже стійкий. Зимова погода завітає лише до Карпат.