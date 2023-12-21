Однако этот прогноз погоды на праздники только приблизительный – все может измениться. Наиболее точные прогнозы публикуют за 3 – 5 дней до соответствующей даты.

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Прогноз на Новый год и Рождество

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что до конца декабря погода вряд ли удивит сильными изменениями. По всей территории Украины отметка термометра будет держаться на "плюсовых" значениях.

По сегодняшним расчетам, будет тепло, как для этого времени года: плюсовые значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем. На юге может быть 10 градусов тепла,

– отметила метеоролог.

При этом ночью температура может опускаться ниже нуля, однако до конца месяца будет сохраняться такой же температурный фон без изменений. Стоит отметить, что на Рождество синоптик ожидает осадки в виде мокрого снега и дождя.

Осадки на Рождество в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ожидает, что 25 декабря с северо-запада может поступать стремительный атмосферный фронт. Он не принесет много осадков, однако будет довольно ветрено. Осадки, если все же будут, то только смешанной фазы – преимущественно дождь, иногда с мокрым снегом.

На Рождество снежный покров частичного сохранится на Севере, возможно в Сумской и Харьковской областях – но не очень устойчивый. Зимняя погода придет только в Карпаты.