Яка буде погода в останні дні грудня, чи чекати посилення морозів, чи будуть значні снігопади, з посиланням на синоптиків, розповідає 24 Канал.
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Чи вдарять значні морози у грудні
В Укргідрометцентрі зазначили, що у вівторок, 26 грудня, на Сході та в більшості центральних областей пройде невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ. На решті території без істотних опадів.
Додали, що 27 грудня у північній та північно-східній частинах очікується невеликий дощ, на решті території, 28 грудня в Україні без опадів.
Вітер буде західним, південно-західним. Пориви 7 – 12 метрів на секунду, часом 15 – 20.
Температура 26 – 27 грудня вночі 1 – 6 тепла, вдень 5 – 11. На Півдні та Прикарпатті до +14 градусів,
– спрогнозували синоптики.
Вже з четверга в Україні похолодає. Втім, вночі від 2 тепла до 3 морозу, а вдень 0 – 7 тепла.
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Орієнтовний прогноз погоди на 28 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
Цікаво, що знову спостерігатимуться коливання температури. Так, вночі п'ятниці майже всюди вище нуля. У багатьох областях до 3 – 4 градусів тепла. Вдень переважно до +8. Однак, на Півдні традиційно тепліше. Зокрема, до +12 градусів.
Згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, різкого похолодання не буде і в передостанній день року. Так, вночі 30 грудня найпрохолодніше на Заході – від 1 тепла до 1 морозу. Вдень в Україні знову до +10.
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Орієнтовний прогноз погоди на 30 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру