Из-за ночной снежной метели в Киеве 25 декабря вырос риск ДТП, также задерживается движение городского транспорта.
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Киев заснежило: на дороги пришла гололедица
В КГГА сообщили, что к уборке снега и противогололедной обработке в Киеве привлечены 294 единицы техники "Киевавтодора"
Кроме того, 315 работников в составе 45 бригад по ручной уборке "Киевавтодора" очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
Коммунальщики обрабатывают дороги, мосты, спуски и подъемы противогололедными средствами. В сутки использовано более 397 тонн соли и 3 тонны песка.
Также к уборке снега во дворах привлечены управляющие компании. А зеленые зоны убирают 636 работников и 59 единиц техники "зеленстроев".
Киев заснежило: видео
Призываем водителей быть осмотрительными на дороге, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков,
– сообщили в КГГА.
В КГВА уточнили, что в общей сложности дорожные и коммунальные службы города вместе привлекли почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек.
В городе усложнено движение
Сначала в КГВА сказали, что ситуация контролируемая, однако впоследствии в городе появилась задержка движения трамваев. Теперь движение возобновлено, однако они курсируют с отклонением от графика.
Кроме этого, на улице Автозаводской – ДТП с участием городского транспорта. Из-за этого там перекрывали движение, однако на момент публикации он уже восстановлен.
Также сообщается, что на некоторых дорогах образовался "сплошной каток".
Какая ситуация в области
В Киевской ОВА сообщили, что в Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог. По состоянию на утро 25 декабря над преодолением последствий осадков работает 124 единиц техники. Также к работам привлечен 151 работник.
В настоящее время использовано 2 292 тонны песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна.