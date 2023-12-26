Разом з тим, погода буде сухою, адже синоптики не прогнозують опадів. Також температура буде відносно теплою – від +5 до +12 градусів.

До теми Люті морози чи знову аномальне тепло: яка буде погода у січні 2024 року

Штормове попередження в Україні оголосили через шквальний вітер. Як повідомили синоптики, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, що відповідає І рівню небезпеки – жовтому.



В Україні оголосили штормове попередження 26 грудня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Енергетики попереджають, що шквальний вітер може пошкодити ЛЕП. У такому випадку можуть виникнути проблеми з електропостачанням.

Якою буде погода до кінця грудня

Синоптики прогнозують, що до кінця грудня не буде значного похолодання. Зокрема, 26 – 27 грудня температура повітря може підійнятися до +14 градусів.

Окрім того, не очікується й значних опадів. За прогнозом синоптиків, будуть незначні дощі, втім снігу очікувати не варто.

Стовпчики термометрів почнуть опускатися після 28 грудня. Уночі будуть невеликі морози – до -2 градусів, проте вдень буде тепліше й стовпчики термометрів сягатимуть до +7 градусів.