В большинстве регионов ветер будет северо-восточный, до 5 – 10 метров в секунду. Только в западных областях он будет иметь юго-восточное направление.
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Какая будет погода 10 августа
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве областей Украины. В четверг, 10 августа, сильные дожди с грозами ожидаются на Западе, Востоке и части южных регионов. Осадки принесут в регионы незначительное похолодание, поэтому столбики термометров несколько опустятся. На Севере и в Центре, а также в Николаевской и Одесской областях будет сухо и без осадков. Синоптики прогнозируют в этих регионах переменную облачность.
Средняя температура на территории страны 10 августа будет от +24 до +26 градусов. Прохладнее всего в четверг будет на Западе, а именно во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях – там столбики термометров опустятся до +21…+23 градуса.
Кроме того, синоптики предупреждают о непогоде. Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются грозы, поэтому в этих регионах объявили штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).
Какая будет температура в областных центрах
- Киев – +24...+26;
- Ужгород – +23...+25;
- Львов – +21...+23;
- Ивано-Франковск – +21...+23;
- Тернополь – +21...+23;
- Черновцы – +21...+23;
- Хмельницкий – +22...+24;
- Луцк – +21...+23;
- Ровно – +22...+24;
- Житомир – +23...+25;
- Винница – +24...+26;
- Одесса – +26...+28;
- Николаев – +27...+29;
- Херсон – +27...+29;
- Симферополь – +27...+29;
- Кропивницкий – +25...+27;
- Черкассы – +23…+25;
- Чернигов – +24...+26;
- Суммы – +24...+26;
- Полтава – +24...+26;
- Днепр – +25...+27;
- Запорожье – +28...+30;
- Донецк – +27...+29;
- Луганск – +29...+31;
- Харьков – +28…+30.
Точный прогноз погоды в Украине 10 августа / Карта Укргидрометцентра