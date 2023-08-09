У більшості регіонів вітер буде північно-східний, до 5 – 10 метрів за секунду. Лише у західних областях він матиме південно-східний напрямок.

До теми Спеки не буде: в Україні затягнеться прохолодна та дощова погода

Якою буде погода 10 серпня

Синоптики прогнозують опади у більшості областях України. У четвер, 10 серпня, рясні дощі з грозами очікуються на Заході, Сході й частині південних регіонів. Опади принесуть у регіони незначне похолодання, тому стовпчики термометрів дещо опустяться. На Півночі та у Центрі, а також Миколаївській та Одеській областях буде сухо та без опадів. Синоптики прогнозують у цих регіонах мінливу хмарність.

Середня температура на території країни 10 серпня сягатиме від +24 до +26 градусів. Прохолодніше за все у четвер буде на Заході, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях – там стовпчики термометрів опустяться до +21…+23 градусів.

Крім того, синоптики попереджають про негоду. Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються грози, тому в цих регіонах оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).

Якою буде температура в обласних центрах

Київ – +24...+26;

Ужгород – +23...+25;

Львів – +21...+23;

Івано-Франківськ – +21...+23;

Тернопіль – +21...+23;

Чернівці – +21...+23;

Хмельницький – +22...+24;

Луцьк – +21...+23;

Рівне – +22...+24;

Житомир – +23...+25;

Вінниця – +24...+26;

Одеса – +26...+28;

Миколаїв – +27...+29;

Херсон – +27...+29;

Сімферополь – +27...+29;

Кропивницький – +25...+27;

Черкаси – +23...+25;

Чернігів – +24...+26;

Суми – +24...+26;

Полтава – +24...+26;

Дніпро – +25...+27;

Запоріжжя – +28...+30;

Донецьк – +27...+29;

Луганськ – +29...+31;

Харків – +28...+30.



Точний прогноз погоди в Україні 10 серпня / Карта Укргідрометцентру