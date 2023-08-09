У більшості регіонів вітер буде північно-східний, до 5 – 10 метрів за секунду. Лише у західних областях він матиме південно-східний напрямок.

До теми Спеки не буде: в Україні затягнеться прохолодна та дощова погода

Якою буде погода 10 серпня

Синоптики прогнозують опади у більшості областях України. У четвер, 10 серпня, рясні дощі з грозами очікуються на Заході, Сході й частині південних регіонів. Опади принесуть у регіони незначне похолодання, тому стовпчики термометрів дещо опустяться. На Півночі та у Центрі, а також Миколаївській та Одеській областях буде сухо та без опадів. Синоптики прогнозують у цих регіонах мінливу хмарність.

Середня температура на території країни 10 серпня сягатиме від +24 до +26 градусів. Прохолодніше за все у четвер буде на Заході, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях – там стовпчики термометрів опустяться до +21…+23 градусів.

Крім того, синоптики попереджають про негоду. Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються грози, тому в цих регіонах оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ – +24...+26;
  • Ужгород – +23...+25;
  • Львів – +21...+23;
  • Івано-Франківськ – +21...+23;
  • Тернопіль – +21...+23;
  • Чернівці – +21...+23;
  • Хмельницький – +22...+24;
  • Луцьк – +21...+23;
  • Рівне – +22...+24;
  • Житомир – +23...+25;
  • Вінниця – +24...+26;
  • Одеса – +26...+28;
  • Миколаїв – +27...+29;
  • Херсон – +27...+29;
  • Сімферополь – +27...+29;
  • Кропивницький – +25...+27;
  • Черкаси – +23...+25;
  • Чернігів – +24...+26;
  • Суми – +24...+26;
  • Полтава – +24...+26;
  • Дніпро – +25...+27;
  • Запоріжжя – +28...+30;
  • Донецьк – +27...+29;
  • Луганськ – +29...+31;
  • Харків – +28...+30.


Точний прогноз погоди в Україні 10 серпня / Карта Укргідрометцентру