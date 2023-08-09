Де знову литиме, яка буде температура найближчими днями, розповідає 24 Канал.

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Якої погоди чекати найближчим часом

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 9 серпня у центральних та північних областях, вдень на Північному Сході та на крайньому Заході, а 10 серпня у західній частині можливі короткочасні дощі з грозами. на решті території України – без опадів.

Температура повітря суттєво не зміниться. Так, згідно з картами, у середу на Заході лише +18...+22 градуси, на Півночі максимум +26. Лише на Півдні та Сході +25...+30.

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Прогноз погоди на 9 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що вже в п'ятницю температура може знизиться ще більше. Вночі у західних областях взагалі очікується +10...+12 градусів.

Зауважимо, що вдень у більшості областей +20...+24. Тож 30 градусів, ймовірно, не буде навіть у південних та східних регіонах. Переважно там до +28.

Цікаво, що 12 серпня по всій Україні, можливо, вже буде сухо. Однак, знову без сильної спеки.

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Орієнтовний прогноз на 11 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру