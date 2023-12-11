В большинстве областей будет идти мокрый снег, а в других – небольшой дождь. Поэтому не забудьте взять с собой зонтики и надеть непромокающую одежду.

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Какая будет погода в Украине 12 декабря

Всю Украину 12 декабря накроют осадки в виде дождя или мокрого снега. В то же время температура будет на несколько градусов теплее по сравнению с предыдущими сутками. В этот день не прогнозируют значительные порывы ветра, а его скорость будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.

На Западе Украины ожидается небольшой мокрый снег, который в течение суток перейдет в дождь. Целый день в регионе также будет облачно, без прояснений. Теплее всего в этот раз будет в Закарпатье, где температура поднимется до +2 – +4 градусов.

В северных областях также прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. В то же время холоднее всего будет в столице Украины – Киеве, где температура опустится до -2 градусов.

Похожей будет ситуация в центральных и восточных областях. Там же ожидается мокрый снег и дождь, однако большинство осадков выпадет на Востоке нашего государства.

Самой теплой погода будет на Юге Украины. Температура там поднимется от +7 до 9 градусов. В большинстве южных областей прогнозируют небольшие дожди, только в Одесской области может пойти мокрый снег.

Температура в областных центрах Украины

Киев – 0...-2

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1..+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1



Прогноз погоды в Украине 12 декабря / Карта Укргидрометцентра.