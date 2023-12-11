В большинстве областей будет идти мокрый снег, а в других – небольшой дождь. Поэтому не забудьте взять с собой зонтики и надеть непромокающую одежду.
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Какая будет погода в Украине 12 декабря
Всю Украину 12 декабря накроют осадки в виде дождя или мокрого снега. В то же время температура будет на несколько градусов теплее по сравнению с предыдущими сутками. В этот день не прогнозируют значительные порывы ветра, а его скорость будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.
На Западе Украины ожидается небольшой мокрый снег, который в течение суток перейдет в дождь. Целый день в регионе также будет облачно, без прояснений. Теплее всего в этот раз будет в Закарпатье, где температура поднимется до +2 – +4 градусов.
В северных областях также прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. В то же время холоднее всего будет в столице Украины – Киеве, где температура опустится до -2 градусов.
Похожей будет ситуация в центральных и восточных областях. Там же ожидается мокрый снег и дождь, однако большинство осадков выпадет на Востоке нашего государства.
Самой теплой погода будет на Юге Украины. Температура там поднимется от +7 до 9 градусов. В большинстве южных областей прогнозируют небольшие дожди, только в Одесской области может пойти мокрый снег.
Температура в областных центрах Украины
Киев – 0...-2
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1..+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – +2...+4
Запорожье – +5...+7
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Прогноз погоды в Украине 12 декабря / Карта Укргидрометцентра.