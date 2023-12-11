У більшості областей ітиме мокрий сніг, а в інших – невеликий дощ. Тому не забудьте взяти з собою парасольки й вдягнути одяг, що не промокає.

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Якою буде погода в Україні 12 грудня

Всю Україну 12 грудня накриють опади у вигляді дощу чи мокрого снігу. Водночас температура буде на кілька градусів теплішою, порівняно з попередньою добою. Цього дня не прогнозують значних поривів вітру, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.

На Заході України очікується невеликий мокрий сніг, який впродовж доби перейде у дощ. Упродовж цілого дня в регіоні також буде хмарно, без прояснень. Найтепліше цього разу буде на Закарпатті, де температура підніметься до +2 – +4 градусів.

У північних областях також прогнозують невеликі опади, у вигляді мокрого снігу з дощем. Водночас найхолодніше буде у столиці України – Києві, де температура опуститься до -2 градусів.

Схожою буде ситуація у центральних та східних областях. Там також очікується мокрий сніг та дощ, однак більшість опадів випаде на Сході нашої держави.

Найтеплішою погода буде на Півдні України. Температура там підніметься від +7 до 9 градусів. У більшості південних областей прогнозують невеликі дощі, лише в Одеській області може піти мокрий сніг.

Температура в обласних центрах України

Київ – 0...-2

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1..+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1



Прогноз погоди в Україні 12 грудня / Карта Укргідрометцентру