Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 12 февраля

Синоптики рассказали, что на территорию Украины продолжает влиять поле повышенного давления, поэтому будет царить погода без осадков.

Они предостерегли, что на дорогах северо-восточной части местами ожидается гололедица.

Ветер будет северо-восточный, на западе страны юго-восточный, порывы которого будут достигать от 3 до 8 метров в секунду.

Температура ночью 7 – 12 градусов мороза, в Крыму 1 – 6 градусов мороза; днем 0 – 5 градусов мороза, на западе и юге страны от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на Закарпатье 3 – 8 градусов тепла,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -4...-2;

Ужгород +7...+9;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...-2;

Винница 0...-2;

Одесса 0...+2;

Николаев +1...+3;

Херсон +1...+3;

Симферополь +1...+3;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр -1...+1;

Запорожье -1....+1;

Донецк 0...-2;

Луганск -4...-2;

Харьков -4...-2.



Погода на 12 февраля / Инфографика Укргидрометцентра