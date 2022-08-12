Осадков не прогнозируют только в Донецке, Луганске и Симферополе. Местные жители могут смело оставлять зонтики дома.

Заметьте Украинцев предостерегают о грозах и граде: где объявили штормовое предупреждение

Теплее всего будет на Востоке. В Донецке, Луганске, Харькове обещают +33...+35 градусов. На Юге средняя дневная температура будет +29...+31 градус.

В Киеве обещают +26...+28 градусов. В украинской столице прогнозируют грозы.

На Западе будет прохладнее. Синоптики обещают там +22...+24 градуса.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что в Украине будут большие температурные контрасты. По словам синоптика, в целом зафиксируют от +10 до +35 градусов.

Веером разместятся завтра градусы в Украине,

– заявила синоптик.

Погода в городах Украины 13 августа

Ужгород – +26...+28

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +29...+31

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +26...+28



Прогноз погоды 13 августа / 24 канал