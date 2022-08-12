Опадів не прогнозують лише у Донецьку, Луганську та Сімферополі. Місцеві жителі можуть сміливо залишати парасольки вдома.

Зауважте Українців застерігають про грози та град: де оголосили штормове попередження

Найтепліше буде на Сході. У Донецьку, Луганську, Харкові обіцяють +33...+35 градусів. На Півдні середня денна температура становитиме +29...+31 градус.

У Києві обіцяють +26...+28 градусів. В українській столиці прогнозують грози.

На Заході буде прохолодніше. Синоптики обіцяють там +22...+24 градуси.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що в Україні будуть великі температурні контрасти. За словами синоптикині, загалом зафіксують від +10 до +35 градусів.

Віялом розташуються завтра градуси в Україні,

– заявила синоптикиня.

Погода в містах України 13 серпня

Ужгород – +26...+28

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +26...+28



Прогноз погоди 13 серпня / 24 канал