Погода в Украине продолжает удивлять своей переменчивостью. Страну окутает облачность, которая принесет с собой небольшой дождь и мокрый снег, особенно в центральных и западных областях.
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Какой будет погода в Украине
Украинцев ожидает облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов, кроме северо-восточных и восточных областей, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Умеренные осадки предполагаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской области и в Карпатах.
Синоптики рассказали, что ветер будет преимущественно юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а в восточных областях ожидается от 2 до 7 градусов мороза. На западе и юге страны температура ночью будет от 0 до 5 градусов тепла.
Днем температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла, тогда как на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму температура поднимется до 8 – 13 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +2...+4
- Ужгород +10...+12
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +4...+6
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +5...+7
- Ровно +4...+6
- Житомир +3...+5
- Винница +2...+4
- Одесса +5...+7
- Николаев +4...+6
- Херсон +6...+8
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +2...+4
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +3...+5
- Запорожье +4...+6
- Донецк +5...+7
- Луганск +5...+7
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / Укргидрометцентр