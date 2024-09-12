Дожди накроют почти всю страну, поэтому стоит взять с собой зонтик. Также местами ожидаются грозы.
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Какой будет погода в Украине 13 сентября
На западе Украины прогнозируют облачную погоду с прояснениями и местами небольшой дождь. В то же время на Закарпатье возможен умеренный дождь.
Ночью и утром жителей западных областей может ожидать осенний туман. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов, днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов, в Карпатах немного прохладнее: ночью 6 – 11 градусов, днем 15 – 20 градусов.
На остальной территории страны возможны кратковременные дожди с грозами. Также ожидается теплая погода: ночью комфортные 14 – 19 градусов, днем 23 – 28 градусов, а на востоке даже до 30 градусов.
Ветер будет юго-восточный, а его скорость будет колебаться от 5 до 10 метров в секунду. Днем в северо-восточной части Украины возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Какой будет погода на Киевщине
На Киевщине 13 сентября ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и возможными грозами. Погода будет меняться в течение дня, поэтому зонтик пригодится.
Ветер юго-восточный с порывами 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне 14 - 19 градусов, днем поднимется до 23 – 28 градусов.
В Киеве ночная температура будет достигать 16 – 18 градусов, а днем стоит ожидать около 25 градусов.
Какая будет температура по областям
- Киев +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +24...+26
- Одесса +23...+25
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +25...+27
- Днепр +25...+27
- Запорожье +25...+27
- Донецк +26...+28
- Луганск +27...+29
- Харьков +26...+28
Погода в Украине на 13 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра