Дожди накроют почти всю страну, поэтому стоит взять с собой зонтик. Также местами ожидаются грозы.

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Какой будет погода в Украине 13 сентября

На западе Украины прогнозируют облачную погоду с прояснениями и местами небольшой дождь. В то же время на Закарпатье возможен умеренный дождь.

Ночью и утром жителей западных областей может ожидать осенний туман. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов, днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов, в Карпатах немного прохладнее: ночью 6 – 11 градусов, днем 15 – 20 градусов.

На остальной территории страны возможны кратковременные дожди с грозами. Также ожидается теплая погода: ночью комфортные 14 – 19 градусов, днем 23 – 28 градусов, а на востоке даже до 30 градусов.

Ветер будет юго-восточный, а его скорость будет колебаться от 5 до 10 метров в секунду. Днем в северо-восточной части Украины возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода на Киевщине

На Киевщине 13 сентября ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и возможными грозами. Погода будет меняться в течение дня, поэтому зонтик пригодится.

Ветер юго-восточный с порывами 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне 14 - 19 градусов, днем поднимется до 23 – 28 градусов.

В Киеве ночная температура будет достигать 16 – 18 градусов, а днем стоит ожидать около 25 градусов.

Какая будет температура по областям

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Винница +24...+26
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +27...+29
  • Харьков +26...+28

Погода в Украине

Погода в Украине на 13 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра