Дожди накроют почти всю страну, поэтому стоит взять с собой зонтик. Также местами ожидаются грозы.

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Какой будет погода в Украине 13 сентября

На западе Украины прогнозируют облачную погоду с прояснениями и местами небольшой дождь. В то же время на Закарпатье возможен умеренный дождь.

Ночью и утром жителей западных областей может ожидать осенний туман. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов, днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов, в Карпатах немного прохладнее: ночью 6 – 11 градусов, днем 15 – 20 градусов.

На остальной территории страны возможны кратковременные дожди с грозами. Также ожидается теплая погода: ночью комфортные 14 – 19 градусов, днем 23 – 28 градусов, а на востоке даже до 30 градусов.

Ветер будет юго-восточный, а его скорость будет колебаться от 5 до 10 метров в секунду. Днем в северо-восточной части Украины возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода на Киевщине

На Киевщине 13 сентября ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и возможными грозами. Погода будет меняться в течение дня, поэтому зонтик пригодится.

Ветер юго-восточный с порывами 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне 14 - 19 градусов, днем поднимется до 23 – 28 градусов.

В Киеве ночная температура будет достигать 16 – 18 градусов, а днем стоит ожидать около 25 градусов.

Какая будет температура по областям

Киев +24...+26

Ужгород +23...+25

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +24...+26

Одесса +23...+25

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +25...+27

Сумы +24...+26

Полтава +25...+27

Днепр +25...+27

Запорожье +25...+27

Донецк +26...+28

Луганск +27...+29

Харьков +26...+28

Погода в Украине на 13 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра