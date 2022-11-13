Наталка Диденко прогнозирует, что 14 ноября в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +3...+8 градусов, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части, +8...+13 градусов.

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Завтра будет сухая погода

Диденко отметила, что антициклон будет удерживать любые осадки от Украины, поэтому 14 ноября в стране будет преобладать сухая, даже часто с солнцем, погода.

В Киеве в понедельник похолодает, максимально не выше +6+...7 градусов. Будет сухо, с солнечными прояснениями. Во вторник в Украине будет погода понедельника. А вот в среду – четверг температура воздуха пойдет к сезонному дальнейшему понижению и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и выпадет мокрый снег,

– сказала она.

Укргидрометцентр тоже пишет, что 14 ноября пройдет без осадков. Однако в некоторых регионах водителям нужно быть осторожными из-за тумана.

Обратите внимание! На западе страны, а также в Винницкой, Киевской и Житомирской областях ночью и утром ожидается туман. Видимость: 200 – 500 метров, I уровень опасности на дорогах.

В целом по стране температура ночью будет 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8° тепла.

Погода в регионах 14 ноября

Ужгород – +3...+10

Львов – +5...+10

Ивано-Франковск – +4...+10

Тернополь – +4...+9

Черновцы – +5…+9

Хмельницкий – +4...+9

Луцк – +5...+10

Ровно – +4...+8

Житомир – +3...+7

Винница – +2...+8

Одесса – +5...+11

Николаев – +1…+11

Херсон – +1…+11

Симферополь – +3…+10

Кропивницкий – +2…+8

Черкассы – +4...+8

Чернигов – +2…+6

Сумы – +2...+4

Полтава – +0...+6

Днепр – +2...+8

Запорожье – +3…+8

Донецк – +0...+7

Луганск – +1...+7

Харьков – +2...+4

Киев – +3…+8

Погода в Украине 14 ноября / Sinoptik