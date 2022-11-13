Наталка Діденко прогнозує, що 14-го листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3...+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8...+13 градусів.

До теми 3 дні морозів та снігу: де в Україні різко похолодає

Завтра буде суха погода

Діденко зауважила, що антициклон утримуватиме будь-які опади від України, тож 14 листопада по країні переважатиме суха, навіть часто із сонцем, погода.

У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+...7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями. У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг,
– сказала вона.

Укргідрометцентр теж пише, що 14 листопада мине без опадів. Проте у деяких регіонах водіям потрібно бути обережними через туман.

Загалом по країні температура вночі буде 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8° тепла.

Погода в регіонах 14 листопада

  • Ужгород – +3...+10
  • Львів – +5...+10
  • Івано-Франківськ – +4...+10
  • Тернопіль – +4...+9
  • Чернівці – +5…+9
  • Хмельницький – +4...+9
  • Луцьк – +5...+10
  • Рівне – +4...+8
  • Житомир – +3...+7
  • Вінниця – +2...+8
  • Одеса – +5...+11
  • Миколаїв – +1…+11
  • Херсон – +1…+11
  • Сімферополь – +3…+10
  • Кропивницький – +2…+8
  • Черкаси – +4...+8
  • Чернігів – +2…+6
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +0...+6
  • Дніпро – +2...+8
  • Запоріжжя – +3…+8
  • Донецьк – +0...+7
  • Луганськ – +1...+7
  • Харків – +2...+4
  • Київ – +3…+8

Погода в Україні 13 листопада / Sinoptik