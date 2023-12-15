Поэтому жителям этого региона следует не забыть взять с собой зонт и тепло одеться. В то же время, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

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Какая будет погода в Украине 16 декабря

В Украине 16 декабря на большинстве территорий синоптики прогнозируют минимальные осадки. Да, погодные условия будут характеризоваться переменной облачностью, местами с прояснениями. В этот день значительных порывов ветра не ожидается, а его скорость будет достигать в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду.

На Западе Украины возможны местами кратковременные осадки. Однако в течение дня все же будет светить солнце, хотя его где-нибудь могут заслонять облака. Самая высокая температура в этот день будет в Закарпатье и Волыни, где ожидается от +1 до +3 градусов тепла.

В северных областях ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Холоднее всего в этот раз будет в Сумской области, где ртутный столбик термометра может опуститься до -3 градусов.

Более ласковой погода будет в центральных и южных областях Украины. Там тоже не прогнозируют осадки, хотя облака на небе все же будут. Традиционно теплее всего будет в Крыму, где температура поднимется до +4 градусов тепла.

В то же время холода на этот раз приедут на Восток Украины. Несмотря на отсутствие осадков, температура там опустится до -4 градусов. Поэтому прежде чем выходить на улицу, позаботьтесь, что взяли с собой теплый шарф, шапочку и перчатки.

Температура в областных центрах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0..+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – +1...+3

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – -3...-1

Полтава – -3...-1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-1

Луганск – -4...-2

Харьков – -3...-1



Прогноз погоды в Украине 16 декабря / Карта Укргидрометцентра