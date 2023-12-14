В Киеве снова можно лепить снежных баб, а по улицам кататься на коньках. В столицу пришла метель.

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Непогода в Киеве

Утром в Киеве – мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. Столбик термометра показывает 2 градуса мороза.

Из-за большого количества осадков в городе работает специальная техника. Она расчищает дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега.

В Киеве случилось ненастье: видео Телеканал Киев

В общей сложности для ликвидации последствий непогоды задействовали почти 400 единиц спецтехники и 4 000 человек.

Просим всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по улицам города. Просьба к водителям частного автотранспорта – не парковать автомобили по обе стороны дорог – не мешайте работать спецтехнике,

– говорится в обращении КГВА к киевлянам.

Также сети публикуют кадры, как жители города в такую непогоду идут на работу пешком. Утром в столице объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Общественный транспорт остановился, и люди, которые должны были воспользоваться наземным маршрутом Демиевская – Лыбедская, были вынуждены добираться на работу пешком.

В непогоду пешком на работу / Фото Телеканал Киев

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