Когда ждать похолодания и сколько градусов усилятся морозы, спрогнозировали синоптики. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда будет похолодание
В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью и днем четверга столбики термометров будут достигать от 1 градуса мороза до 4 тепла. Только на Востоке и Северо-Востоке от 1 до 6 мороза.
Днем в центральных областях 3 – 8 тепла, а на Юге даже до +13.
В пятницу в южной и юго-восточных областях ожидаются умеренные дожди. Ночью на Северо-Востоке небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. В целом ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. На Западе от 0 до –5. И только на Юге 3 – 8 тепла.
16 декабря без осадков. Температура ночью 3 – 9 мороза, днем в северных и восточных областях 0 – 5 мороза, на остальной территории от 3 мороза до 2 тепла, в Крыму до 6 тепла,
– отметили синоптики.
Кстати говоря Ударят ли сильные морозы на этой неделе: синоптики удивили прогнозом
Заметим, что по прогнозу на карте пока самые большие "минусы" ожидаются на Западе и Севере.
Ориентировочный прогноз погоды на 16 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра
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