У Києві знову можна ліпити снігових баб, а вулицями кататися на ковзанах. У столицю прийшла заметіль.

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Негода у Києві

Зранку у Києві – мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Стовпчик термометра показує 2 градуси морозу.

Через значну кількість опадів у місті працює спеціальна техніка. Вона розчищає дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу.

У Києві сталася негода: відео Телеканал Київ

Загалом для ліквідації наслідків негоди задіяли майже 400 одиниць спецтехніки та 4 000 людей.

Просимо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись вулицями міста. Прохання до водіїв приватного автотранспорту – не паркувати автівки обабіч доріг – не заважайте працювати спецтехніці,
– йдеться у зверненні КМВА до киян.

Також мережі публікують кадри, як жителі міста у таку негоду йдуть на роботу пішки. Вранці у столиці оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Громадський транспорт зупинився, і люди, що мали скористатися наземним маршрутом Деміївська – Либідська, були змушені добиратись на роботу пішки.

У негоду пішки на роботу / Фото Телеканал Київ

У Києві закрили 6 станцій метро для руху поїздів: що відомо

  • 8 грудня у столиці закрили рух поїздів метро від "Теремків" до "Деміївської".
  • У КМДА кажуть, що це вимушений крок через потребу ремонту тунелю між станцями "Либідська" і "Деміївська".
  • Ремонт тунелю може затягтися на півроку.
  • До цього часу шість станцій працюватимуть виключно як укриття. Це "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки".
  • Тим часом прокуратура розпочала розслідування за фактом підтоплення тунелів столичного метрополітену.
  • 13 грудня відбулися обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА.