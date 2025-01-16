Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 17 января

Синоптики отметили, что в Украине, кроме запада и юго-запада, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Также синоптики прогнозируют, что в течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время ночью на Закарпатье и в Карпатах температура может опуститься до -2 – -7 градусов, тогда как дневные максимумы на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму могут достичь – +2 – +7 градусов.

В Киевской области также ожидается мокрый снег и небольшой дождь. В области температура в течение суток будет колебаться от -1 до +4 градусов. В Киеве ночью и днем ожидается – 0 – +2 градуса.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев 0...+2,
  • Ужгород 0...+2,
  • Львов +2...+4,
  • Ивано-Франковск +3...+5,
  • Тернополь +1...+3,
  • Черновцы +3...+5,
  • Хмельницкий +1...+3,
  • Луцк 0...+2,
  • Ровно 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Винница +1...+3,
  • Одесса +4...+6,
  • Николаев +3...+5,
  • Херсон +2...+4,
  • Симферополь +4...+6,
  • Кропивницкий +1...+3,
  • Черкассы +1...+3,
  • Чернигов +1...+3,
  • Сумы +1...+3,
  • Полтава 0...+2,
  • Днепр +1...+3,
  • Запорожье +1....+3,
  • Донецк +1...+3,
  • Луганск +1...+3,
  • Харьков +2...+4.

Погода на завтра 17 января
Прогноз погоды в Украине на 17 января / Карта Укргидрометцентра