В среду по всей Украине переменная облачность. Ветер будет преимущественно юго-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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Где ждать грозы 19 июля

На Востоке и в юго-восточных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. А днем будет дождь уже в Прикарпатье и Закарпатье. Там тоже возможны грозы. На остальной территории Украины среда пройдет без осадков.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 19 июля. Из-за дневных гроз на Прикарпатье и Закарпатье они объявили I уровень опасности (желтый).

Метеорологи предупредили о желтом уровне опасности на Западе / Карта Укргидрометцентра

Дневная температура на Западе составит +25…+28, а на Севере – +23…+27. На Востоке столбики термометров будут показывать +24…+27, в Центре будет +23…26. На Юге ожидается +28…+31.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +25...+27

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +29...+31

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +28...+30

Донецк – +23...+25

Луганск – +24...+26

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды на 19 июля / Карта Укргидрометцентра