Солнечно будет только в большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях. Ветер преимущественно южный.

Обратите внимание Полностью солнечных дней по всей Украине еще не будет: в каких областях будет дождь в августе

Какой будет погода 2 августа

В этот день в Украине прогнозируют переменную облачность. Ночью в западных и местами восточных областях, днем в Украине кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей, будут кратковременные дожди, а местами грозы.

Ветер преимущественно южный 5 – 10 метров в секунду, при грозах иногда будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет составлять 15 – 20 градусов, а днем 25 – 30 градусов, в западных областях 21 – 26 градусов.

В Киеве и области также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду, при грозах иногда порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет 15 – 20 градусов, днем 25 – 30 градусов. По Киеву ночью 17 – 19 градусов, днем 27 – 29 градусов.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +27...+29;
  • Ужгород – +23...25;
  • Львов – +23...25;
  • Ивано-Франковск – +23...25;
  • Тернополь – +23...25;
  • Черновцы – +23...25;
  • Хмельницкий – +23...25;
  • Луцк – +23...25;
  • Ровно – +22...+24;
  • Житомир – +26...+25;
  • Винница – +26...+28;
  • Одесса – +27...+29;
  • Николаев – +28...+30;
  • Херсон – +29...+31;
  • Симферополь – +28...+30;
  • Кропивницкий – +27...+29;
  • Черкассы – +28…+30;
  • Чернигов – +26...+28;
  • Суммы – +26...+28;
  • Полтава – +27...+29;
  • Днепр – +28...+30;
  • Запорожье – +29...+31;
  • Донецк – +28...+30;
  • Луганск – +29...+30;
  • Харьков – +28…+30.


Погода в Украине 2 августа / Карта