Сонячно буде лише у більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях. Вітер переважно південний.

Зверніть увагу Цілковито сонячних днів по всій Україні ще не буде: в яких областях дощитиме у серпні

Якою буде погода 2 серпня

Цього дня в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, будуть короткочасні дощі, а місцями грози.

Вітер переважно південний 5 – 10 метрів за секунду, при грозах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, а вдень 25 – 30 градусів, у західних областях 21 – 26 градусів.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, при грозах подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде 15 – 20 градусів, вдень 25 – 30 градусів. По Києву вночі 17 – 19 градусів, вдень 27 – 29 градусів.

Температура в обласних центрах України

Київ – +27...+29;

Ужгород – +23...25;

Львів – +23...25;

Івано-Франківськ – +23...25;

Тернопіль – +23...25;

Чернівці – +23...25;

Хмельницький – +23...25;

Луцьк – +23...25;

Рівне – +22...+24;

Житомир – +26...+25;

Вінниця – +26...+28;

Одеса – +27...+29;

Миколаїв – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Сімферополь – +28...+30;

Кропивницький – +27...+29;

Черкаси – +28...+30;

Чернігів – +26...+28;

Суми – +26...+28;

Полтава – +27...+29;

Дніпро – +28...+30;

Запоріжжя – +29...+31;

Донецьк – +28...+30;

Луганськ – +29...+30;

Харків – +28...+30.



Погода в Україні 2 серпня / Карта