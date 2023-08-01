У перший тиждень серпня в Україні збережеться мінлива погода. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Де знову будуть дощі та грози

За прогнозом синоптиків, 1 та 2 серпня у частині областей пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози.

Якоїсь стабільної, спекотної погоди немає. Весь час чергується,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що трохи буде перерва, тиск підвищиться. Втім, далі – знову атмосферний фронт або нестабільна атмосфера. До речі, переважно у денні години грозова активність може бути більшою, однак, носитиме більш локальний характер.

Зауважимо, минулого тижня синоптики прогнозували, що 3 та 6 серпня у західних й подекуди північних областях також ймовірні короткочасні дощі та грози. В інших регіонах – без опадів.

За попередніми розрахунками, на Півдні та Сході 4 і 7 серпня вже може бути підвищення температури, зокрема, +30...+35 градусів і навіть трохи вище,

– розповіла синоптикиня.

Водночас наголосила, прогноз ще будуть уточнювати.

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Прогноз погоди на 1 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру