Начало последней полной недели зимы не будет морозным. Именно поэтому снега ожидать не стоит, однако дождя в определенных областях – да.
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Какая будет погода по регионам
Собственно, на Западе – будет дождь, отметки термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов по Цельсию днем и от -1 до -3 градусов ночью.
В Центре Украина синоптики прогнозируют облачную погоду, однако с прояснениями. В то же время на Севера осадки возможны только в Черниговской области.
А вот на Востоке да Юг кое-где на дорогах возможна гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем в западной части порывы 15-20 метров в секунду,
– написали в Укргидрометцентре.
Отдельно там рассказали о погоде столицы. Как известно, в Киеве осадки будут наше вечером. Местами возможен даже мокрый снег.
Температура в крупнейших городах
- Киев – +2...+4
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Винница – +3...+5
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +1...+3
- Луганск – 0...+2
- Харьков – +2...+4
Погода в Украине 20 февраля / Карта Укргидрометцентра