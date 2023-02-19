Начало последней полной недели зимы не будет морозным. Именно поэтому снега ожидать не стоит, однако дождя в определенных областях – да.

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Какая будет погода по регионам

Собственно, на Западе – будет дождь, отметки термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов по Цельсию днем и от -1 до -3 градусов ночью.

В Центре Украина синоптики прогнозируют облачную погоду, однако с прояснениями. В то же время на Севера осадки возможны только в Черниговской области.

А вот на Востоке да Юг кое-где на дорогах возможна гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем в западной части порывы 15-20 метров в секунду,

– написали в Укргидрометцентре.

Отдельно там рассказали о погоде столицы. Как известно, в Киеве осадки будут наше вечером. Местами возможен даже мокрый снег.

Температура в крупнейших городах

Киев – +2...+4

Ужгород – +6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – +2...+4



Погода в Украине 20 февраля / Карта Укргидрометцентра