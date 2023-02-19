Початок останнього повного тижня зими не буде морозяним. Саме тому снігу очікувати не варто, однак дощу в певних областях – так.

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Якою буде погода по регіонах

Власне, на Заході – дощитиме, позначки термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів за Цельсієм вдень та від -1 до -3 градусів вночі.

У Центрі України синоптики прогнозують хмарну погоду, однак з прояснення. Водночас на Півночі опади можливі лише в Чернігівській області.

А от на Сході та Півдні подекуди на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вдень у західній частині пориви 15-20 метрів на секунду,
– написали в Укргідрометцентрі.

Окремо там розповіли про погоду в столиці. Як відомо, у Києві опади будуть наше ввечері. Місцями можливий навіть мокрий сніг.

Температура в найбільших містах

  • Київ – +2...+4
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +5...+7
  • Миколаїв – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Сімферополь – +6...+8
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +1...+3
  • Луганськ – 0...+2
  • Харків – +2...+4


Погода в Україні 20 лютого / Карта Укргідрометцентру