Про це 19 лютого розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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"У горах зараз небезпечно. За даними Укргідрометцентру, 19 – 20 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Тож вкотре нагадуємо, що йти в похід за таких погодних умов вкрай небезпечно! Пам'ятайте про це!", – застерегли рятувальники.

Негода вирувала на Львівщині

Вчора, 18 лютого, у Львівській області фіксували сильні пориви вітру. Через це в регіоні падали дерева, а 67 населених пунктів повністю залишилися без світла. Крім цього, 37 не мали електроенергії частково.

"Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на проводи й спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення", – повідомили у Львівській ОВА.

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